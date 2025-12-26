Размер шрифта
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с бизнесменами

Песков: Путин обсудил с бизнесменами тему украинского конфликта
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе традиционной предновогодней встречи с представителями бизнесами действительно затрагивал некоторые темы, касающиеся урегулирования украинского конфликта. Об этом на брифинге с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом, затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Путин 24 декабря провел встречу с представителями бизнеса. Заседание состоялось в Кремле и носило, по словам Пескова, «исключительно деловой и прикладной характер».

В беседе приняли участие главы частных компаний и предприятий с государственным участием, представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Они обсудили с главой государства вопросы, связанные с инвестиционной активностью компаний и даже демографической ситуацией в стране.

Ранее Путин рассказал, как добиться позитивных эффектов от повышения налогов.

