В Кремле сообщили о контакте России и США после переговоров в Майами

Песков: после переговоров в Майами состоялся контакт с администрацией России и США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев доложил об итогах переговоров, которые прошли в Майами между Россией и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, после доклада Дмитриева была проанализирована поступившая информация и по поручению президента России Владимира Путина состоялся контакт между представителями администраций РФ и США.

«Было условлено продолжать диалог», — отметил Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова до этого сообщила, что в переговорном процессе по украинскому вопросу у России и США есть «медленное, но движение вперед»

20 и 21 декабря в Майами состоялся очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта. Вашингтон направил на них спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума. После встреч Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорам и назвал дискуссии «конструктивными».

Ранее политолог предположил цель визита Зеленского в США.