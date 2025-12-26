Дети из России, Украины и Таджикистана попали в базу «Миротворца»

На украинском сайте «Миротворец» появились новые анкеты 25 детей в возрасте от 2 до 6 лет. С ними ознакомилось РИА Новости.

Как утверждает ресурс, дети включены в базу якобы за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за «сознательное нарушение» государственной границы. Среди несовершеннолетних есть граждане Украины, России и Таджикистана.

На сайте 21 декабря появились персональные данные 12 детей в возрасте от двух до пяти лет. В карточках указано, что несовершеннолетние якобы внесены в базу по обвинениям в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «сознательном нарушении государственной границы».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он содержит базу персональных данных людей, которые, по мнению ее составителей, причастны к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».

Действия владельцев сайта критиковали как бывшие представители международных организаций, так и официальные лица РФ. В частности, публикации «Миротворца» назывались прямым призывом к расправе над журналистами, а в базу ресурса также вносились данные ряда российских деятелей культуры и иностранных граждан.

Ранее в базу «Миротворца» внесли данные детей из РФ, Азербайджана, Белоруссии и Украины.