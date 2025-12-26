Размер шрифта
В Совфеде оценили готовность четырех стран отправить миротворцев на Украину

Сенатор Джабаров отверг возможность размещения западных миротворцев на Украине
Нина Зотина/РИА Новости

Нахождение западных миротворцев на территории Украины невозможно, поскольку Россия категорически этого не приемлет. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о готовности ряда стран отправить соответствующий контингент на территорию республики.

Джабаров подчеркнул, что «господин Подоляк» в вопросах миротворческой миссии абсолютно безграмотный человек с политической точки зрения. Инициатива должна подразумевать, что все стороны конфликта на нее согласны, указал он.

«Насколько я знаю, в данной ситуации озвучено только пожелание Западной Европы, которая является агрессором и соучастником конфликта на Украине. Однако есть еще Россия, которая категорически не приемлет такого варианта развития событий и появления миротворцев на украинской территории», — сказал Джабаров.

Сенатор призвал советника Зеленского перестать провоцировать общество и втягивать европейцев в политику Киева.

До этого советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Великобритания, Франция, Германия и Турция выразили готовность к размещению своих миротворческих контингентов на территории Украины по окончании вооруженного конфликта. По его словам, в обеспечении мира на Украине должны принимать участие заинтересованные в этом международные партнеры.

Ранее на денацификацию Украины отвели десятилетия.

