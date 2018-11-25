На Алтае перекрыли движение на Чуйском тракте

На Алтае перекрыли движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов на Чуйском тракте в сторону Бийска. Об этом говорится на сайте ФКУ Упрдор «Алтай».

Как отмечается, это произошло из-за сильного снегопада и метели.

«На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией, км 213-345 (от Новоалтайска до Бийска) ограничили движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов из-за плохой видимости», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что опрокинувшийся МАЗ перекрыл три полосы движения на МКАД.