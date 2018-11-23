Песков отреагировал на информацию о примененном в Солсбери отравляющем веществе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал, что Москва не может дать комментариев по поводу заявления британской полиции о том, количества вещества, использованного в Солсбери, хватило бы для отравления тысячи человек, передает ТАСС.

Он сообщил, что Россия не располагает такой информацией, поскольку она не допущена до расследования дела британской стороной.

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Песков подчеркнул, что российская сторона с самого начала предлагала свое сотрудничество.

«Мы не располагаем данными, какое именно было вещество, какое количество, мы не располагаем данными, какой был объем вещества. Мы не располагаем данными, кто был отравлен, что с ними стало, куда они подевались, и т.д.», — заключил он.

Песков высказал сожаление о том, что помощь России в этом расследовании была отвергнута.

Ранее выживший после «Новичка» полицейский дал первое интервью.