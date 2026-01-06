Размер шрифта
Новости. Общество

«Проснулась от взрыва, выстрелов не слышала»: очевидица — о ЧП в жилом доме в Твери

Жительница Твери — о взрыве газа в доме: общей эвакуации не было
Телеграм-канал «Прокуратура Тверской области»

Общей эвакуации жильцов из дома в Твери, где произошел взрыв газа, не было, а экстренные службы приехали спустя пять минут после ЧП. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Карина.

«Живу в этом доме. Хозяина погибшего лично не знаю. Проснулась сразу от взрыва. Выстрелов и дронов не слышала, даже на камерах нет звуков БПЛА. Это взрыв газа, подтвердили и МЧС, и сотрудники газовой службы, и УК. Никаких обломков БПЛА нет. Спецслужбы приехали спустя пять — десять минут, быстро. Мы остались дома — общей эвакуации не было», — сказала она.

Как уточнила еще одна жительница Твери Ирина, многие люди посчитали, что причиной случившегося стала атака БПЛА.

«Мы проезжали рядом, дом окружен был со всех сторон, никого не пускали. Я лично разговаривала с сотрудниками [экстренных служб] — речи про газ не было, а с утра появилась [эта информация]. Странно как-то. И когда узнали, все говорили про БПЛА. Я видела, три этажа пострадали верхних. Мы и подъехали помочь, жильцов уже не было, пожара тоже не было уже, но сотрудников было очень много», — подчеркнула женщина.

В ночь на 6 января врио главы региона Виталий Королев сообщил, что в Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятиэтажного многоквартирного дома, в результате чего произошел пожар.

Позднее Следственный комитет уточнил, что причиной инцидента стал хлопок бытового газа. В результате случившегося погиб мужчина, еще двум жителям многоэтажки потребовалась медицинская помощь. На снимке, опубликованном СК, можно увидеть последствия взрыва: из-за сильного хлопка оказались выбиты окна и полностью разрушена одна из стен в квартире. Сильно пострадала и мебель внутри жилого помещения. Организована доследственная проверка.

Ранее силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ сразу на 14 регионов России.

