Новости. Общество

В Москве нашли пакет с гранатами

«360»: на Шелепихинской набережной в Москве нашли пакет с пятью гранатами
В Москве на Шелепихинской набережной обнаружили пять гранат, упакованных в черный пакет. Об этом сообщил телеканал «360».

По его данным, опасную находку сделал мужчина в одном из нежилых помещений. У найденных боеприпасов были черные чеки. После сообщения о случившемся на место выехали экстренные службы.

Накануне в столичном районе Свиблово оцепили двор из-за взрывчатки, которую могли заложить между левым колесом и бампером Lada Priora. По данным Telegram-каналов, подозрительный запах учуяла собака частного кинолога. Когда она начала лаять, хозяин вызвал полицию.

На место прибыли кинологи и группа взрывотехников, которые не обнаружили опасных объектов.

В ночь на 24 декабря на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого не выжили двое сотрудников ДПС и еще один человек. По данным СК, полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.

Ранее 18-летняя девушка попыталась подорвать автомобиль офицера в Ставрополе.

