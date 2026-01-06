Размер шрифта
Тутберидзе — о допинговом скандале Валиевой: эмоционально было очень тяжело

Тутберидзе рассказала о допинговом скандале Валиевой, сказав, что ей было тяжело
Александр Вильф/РИА Новости

Тренер Этери Тутберидзе высказалась о допинговом скандале Камилы Валиевой, заявив, что эмоционально было очень тяжело, передает Okko Спорт.

«Помню, что я тогда сказала фразу: «Все понятно, но давайте поблагодарим олимпийских богов за то, что у нас все равно есть первое, второе места на Олимпиаде». Но эмоционально все это было очень тяжело. И до сих пор», — сказала Тутберидзе.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Валиева показала фото с празднования Нового года.
 
