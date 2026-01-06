Экс-тренер ЦСКА возглавил сборную Белоруссии по футболу

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии по футболу, сообщает Белорусская федерация футбола.

На этом посту Гончаренко сменил испанца Карлоса Алоса Феррера, который возглавлял команду с августа 2023 года по декабрь 2025 года..

В Российской премьер-лиге Гончаренко работал главным тренером в краснодарской «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА и «Краснодаре». В октябре 2024 года после неудачного старта сезона Гончаренко принял «Пари Нижний Новгород». Благодаря набранным 27 очкам нижегородцы смогли избежать прямого вылета и отобрались в переходные матчи.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Гончаренко прокомментировал слухи о назначении в тольяттинский «Акрон».