Туск фразой «один за всех, и все за одного» ответил на слова Трампа о Гренландии

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х призвал страны Евросоюза объединиться на фоне планов президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

Глава польского правительства заявил, что европейские страны должны наращивать вооружение и полагаться только на свои силы, следуя принципу «один за всех и все за одного». Туск предупредил, что ЕС может столкнуться с негативными последствиями в случае разделения.

До этого Bloomberg писал, что действия Трампа против Гренландии могут иметь колоссальные последствия для Европы и НАТО. В агентстве отметили, что это подорвет доверие к НАТО и возложит на Европейский союз беспрецедентное бремя военных расходов.

Также авторы статьи выразили уверенность, что вмешательство США в дела Гренландии «имело бы далеко идущие последствия для всего баланса сил», потенциально дестабилизируя весь западный альянс. В публикации отметили, что сейчас Гренландия находится под защитой «коллективной обороны НАТО» и нападение на нее будет означать нападение на всех членов альянса.

До этого Трамп объяснил, что Гренландия необходима США для обеспечения международной безопасности.

Ранее в США оценили сроки возможного установления контроля над Гренландией.