Сибирские врачи помогли девушке с редкой патологией сосудов

Специалисты национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина в Новосибирске с помощью малотравматичной операции устранили девушке редкую сосудистую аномалию, известную как синдром Щелкунчика. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В июне прошлого года 26-летняя девушка обратилась к медикам с жалобами на почки, следует из сообщения. У нее диагностировали «синдром Щелкунчика».

«Это врожденная аномалия прохождения почечной вены, которая оказывается зажатой, как правило, между аортой и отходящей от нее под слишком острым углом артерией. Вена как бы «защелкнута» и испытывает сильное давление со стороны расположенных рядом структур. Такую ситуацию называют еще «сосудистый конфликт», — рассказал заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии центра Олег Крестьянинов.

Так, пациентке было показано хирургическое лечение. Вмешательство провели малоинвазивным методом — в почечную вену имплантировали стент диаметром 15 миллиметров.

Отмечается, что сейчас жительница Новосибирска чувствует себя хорошо, ей назначены препараты, профилактирующие образование тромбов, добавили медики.

Ранее врач назвал допустимое количество конфет для детей.