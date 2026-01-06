Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Сибирские врачи помогли девушке с редкой патологией сосудов

Врачи в Новосибирске прооперировали девушку с синдромом Щелкунчика
НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России/VK

Специалисты национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина в Новосибирске с помощью малотравматичной операции устранили девушке редкую сосудистую аномалию, известную как синдром Щелкунчика. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В июне прошлого года 26-летняя девушка обратилась к медикам с жалобами на почки, следует из сообщения. У нее диагностировали «синдром Щелкунчика».

«Это врожденная аномалия прохождения почечной вены, которая оказывается зажатой, как правило, между аортой и отходящей от нее под слишком острым углом артерией. Вена как бы «защелкнута» и испытывает сильное давление со стороны расположенных рядом структур. Такую ситуацию называют еще «сосудистый конфликт», — рассказал заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии центра Олег Крестьянинов.

Так, пациентке было показано хирургическое лечение. Вмешательство провели малоинвазивным методом — в почечную вену имплантировали стент диаметром 15 миллиметров.

Отмечается, что сейчас жительница Новосибирска чувствует себя хорошо, ей назначены препараты, профилактирующие образование тромбов, добавили медики.

Ранее врач назвал допустимое количество конфет для детей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568645_rnd_6",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+