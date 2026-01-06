Размер шрифта
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости гриппом

Роспотребнадзор: интенсивность эпидпроцесса по ОРВИ снизилась в 1,9 раза
В России снизилась интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Интенсивность эпидемического процесса снизилась в 1,9 раза, что связано с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в праздничные дни и в период школьных каникул», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, доля госпитализированных составляет 2,6%. По итогам первой недели года зарегистрировали более 605 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, а также 5,5 тысячи — COVID‑19.

Согласно информации ведомства, среди штаммов гриппа доминирует гонконгский.

До этого вирусолог Елена Малинникова рассказала, что люди с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины и пациенты с иммунодефицитом входят в зону риска заболевания гонконгским гриппом. По ее словам, тяжелее всего заболевание протекает у пациентов с хроническими болезнями органов дыхания. В частности, летальные случаи фиксировались у людей с хронической обструктивной болезнью легких.

Ранее врач раскрыла главные симптомы гонконгского гриппа.

