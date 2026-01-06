В Екатеринбурге таксист предложил пассажирке заплатить за поездку не деньгами, а сексом

В Екатеринбурге водитель такси предложил пассажирке расплатиться не деньгами, а сексом. Об этом девушка рассказала порталу Е1.

Утром 5 января екатеринбурженка вызвала через приложение такси на Уралмаш. Подъезжая к указанному адресу, водитель написал в чат непристойное сообщение: «Здравствуйте, давай секс вместо денег».

Клиентка отменила заказ и сразу же обратилась в службу поддержки сервиса, потребовав отстранить мужчину от работы.

«Если бы он не написал мне это сообщение и я села в машину? Или отправила ребенка. Ведь многие даже не заходят в чат с водителем», — возмутилась девушка.

В службе поддержки сообщили, что уже проверяют профиль водителя. Как уточняется, по итогам проверки он может потерять доступ ко всем заказам.

Ранее в Москве таксист изнасиловал 18-летнюю пассажирку и пошел под суд.