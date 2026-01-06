Лидер оппозиции Венесуэлы заявила о готовности отдать Трампу свою Нобелевскую премию

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо заявила, что после атаки на страну готова отдать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, полученную в 2025 году. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

«Это награда венесуэльского народа, и я хотела бы вручить ее Трампу и разделить с ним победу. То, что он сделал — исторический, большой шаг для демократического перехода в Венесуэле», — отметила она.

По словам Мачадо, еще при получении премии в 2025 году она посвятила ее президенту Трампу, так как считала, что «он этого заслуживает». 3 января же президент США «добился» того, что многие считали невозможным, отметила лидер оппозиции. Таким образом, американский лидер «доказал, что он действительно чего-то стоит».

В разговоре с Fox News Мачадо от имени венесуэльского народа поблагодарила США за «смелое видение» и «исторические действия против наркотеррористического режима», которые помогли «начать демонтаж этой структуры и привлечь Мадуро к ответственности». Также свержение Мадуро «означает, что 30 миллионов венесуэльцев теперь ближе к свободе, а США стали более безопасной страной», считает она.

«Свободная Венесуэла означает, во-первых, союзника в сфере безопасности, ликвидацию криминального центра Америки и превращение его в щит безопасности, самого сильного союзника для ликвидации всех этих преступных структур, которые причинили столько вреда нашему народу и американскому народу», — подчеркнула Мачадо.

По ее словам, оппозиция может превратить Венесуэлу «в энергетический центр Америки», восстановить верховенство закона, открыть рынки, обеспечить безопасность инвестиций, вернуть «миллионы венесуэльцев домой», построить открытое общество, а также «превратить Венесуэлу в главного союзника США и Латинской Америке».

3 января 2026 года силы США нанесли серию ударов по Венесуэле, захватили и вывезли президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы начали вице-президент республики Делси Родригес, 5 января она официально вступила в должность. По информации СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной.

При этом США заявили о том, что будут сами управлять Венесуэлой во время переходного периода. Также Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями, если она будет принимать неправильные решения.

Мария Мачадо после свержения Мадуро заявила, что оппозиция готова взять власть в стране, однако Трамп заявил, что у нее нет поддержки в стране.

Ранее СМИ сообщили о репрессиях в Венесуэле против сторонников атаки США.