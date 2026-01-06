Размер шрифта
Минобороны сообщило о перехвате 360 беспилотников за сутки

Минобороны: за сутки ВС РФ сбили 360 беспилотников и два снаряда HIMARS
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

За прошедшие сутки над территорией России были уничтожены 360 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, также военные сбили две авиабомбы и два реактивных снаряда HIMARS. Наибольшее число беспилотников — 29 — перехватили над Брянской областью. Над Белгородской и Ярославской областями силы ПВО уничтожили 15 и 13 дронов соответственно.

В Минобороны добавили, что с начала проведения специальной военной операции российские военные ликвидировали 670 самолетов, более 280 вертолетов и почти 108 тыс. беспилотных летательных аппаратов.

Минувшей ночью на 22 регионами России уничтожили 129 украинских беспилотников. По данным оборонного ведомства, атака была отражена в период с 23:00 мск до 7:00 мск.

Наибольшее число беспилотников было перехвачено над Брянской областью, где уничтожили 29 аппаратов, и Белгородской областью — 15 дронов. Еще 13 БПЛА сбили над Ярославской областью, 10 — над Новгородской, девять — над Смоленской.

По семь беспилотников уничтожили над Курской и Пензенской областями, шесть — над Тверской областью и Республикой Башкортостан. По пять дронов силы ПВО сбили над Астраханской и Ростовской областями, четыре — над Калужской областью.

Ранее под Пензой обнаружили подавленный средствами РЭБ беспилотник.

