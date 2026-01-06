Размер шрифта
«Не играйте с Трампом»: Госдеп США выложил угрозу на русском языке

Госдеп США на русском призвал «не играть в игры с Трампом»
USApoRusski/X

Госдепартамент США опубликовал в соцсети Х призыв на русском языке, в котором содержится предупреждение «не играть в игры» с американским лидером Дональдом Трампом.

«Это наше полушарие. Не играйте в игры с президентом Трампом», — говорится в публикации.

Кроме того, в Госдепе на русском языке написали, что глава Белого дома является «человеком дела».

Эта публикация сопровождается черно-белой фотографией, на которой изображен сам Трамп, сидящий за столом, а также госсекретарь США Марко Рубио, стоящий рядом со скрещенными руками. Надпись угрожающего характера размещена под снимком. Для нее выбрали красный жирный шрифт. Интересно, что такое же предупреждение было переведено на фарси (персидский язык) и опубликовано в иранском аккаунте ведомства.

6 января глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав. Он также высказался о переименовании минобороны США в министерство войны. Хегсет подчеркнул, что США не ищут войны и не хотят участвовать в конфликтах, однако для того, чтобы обеспечить мир, необходимо быть готовым сдержать войну и, если нужно, выиграть ее.

Ранее советник Трампа назвал два «железных» закона этого мира.

