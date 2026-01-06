Видео: на юго-востоке Москвы воспламенился автомобиль

В Москве на видео сняли автомобиль, вспыхнувший на дороге

На юго-востоке Москвы вспыхнул автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«На Новорязанском шоссе произошло возгорание автомобиля», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белая машина горит на обочине проезжей части, при этом пламя охватило только переднюю часть транспорта. Далее на записи заметно, как очевидцы пытаются ликвидировать возгорание.

До этого в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах заметно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

Кроме того, в Ижевске автомобиль с человеком воспламенился в момент движения. Водитель получил ожоги.

Ранее в центре Москвы Nissan вспыхнул за считанные секунды.