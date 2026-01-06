Размер шрифта
Нетаньяху передал послание Ирану через Путина

Kan: Нетаньяху попросил Путина передать Ирану, что Израиль не планирует нападать
Alex Kolomoisky/Pool Photo via AP/Александр Казаков/РИА Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать Ирану послание о том, что Тель-Авив не планирует атаковать эту страну. Об этом сообщает израильская госкомпания Kan со ссылкой на источники.

Отмечается, что российский и израильский лидеры в последние недели провели несколько телефонных разговоров на фоне обострения ситуации между Тегераном и Тель-Авивом, в ходе которых было передано соответствующее сообщение. Как поясняют источники Kan, Нетаньяху опасается, что Иран может нанести превентивный удар, пытаясь предотвратить возможные действия Израиля.

Газета The Washington Post писала, что израильский премьер также пытается убедить президента США Дональда Трампа вновь нанести удары по иранским объектам. По данным издания, израильская сторона стремится добиться либо санкций на действия Ирана, либо прямого вмешательства США в конфликт.

Ранее Израиль предупредил США о возможной атаке Ирана.

