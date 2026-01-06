Дочь Успенской захотела родить ребенка: «Отрепетировала на кошках»

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что хочет родить ребенка. Ее слова передает продюсер Дмитрий Иноземцев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня с 18 лет кошки. Поэтому я, в принципе, хорошо отрепетировала на своих кошках», — отметила дочь певицы.

В апреле Успенская раскрыла, что у ее дочери роман с «серьезным бизнесменом». Им оказался 27-летний хоккеист и предприниматель Никита Плотников.

Сама Любовь Успенская изначально не одобряла отношения Плаксиной с Плотниковым. Она считала, что мужчина не соответствует уровню дочери.

В сентябре Плаксина рассталась с возлюбленным. По словам девушки, причиной разрыва стало то, что они с возлюбленным находились на разных уровнях интеллектуального развития. Ей казалось, что она разговаривает с партнером на разных языках.

Плаксина отметила, что для нее не важен финансовый статус мужчины. Она готова встречаться с любым, кто ее вдохновляет. Девушка в декабре заявляла, что сейчас не находится в отношениях и не нуждается в них.

Ранее сообщалось, что дочь Любови Успенской согласилась встречаться с нищим.