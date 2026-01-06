Размер шрифта
Уиткофф и Кушнер отправятся в Париж на встречу союзников Украины

Уиткофф и Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих» в Париже
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине. Об этом сообщил телеканал TF1.

«Стороны обсудят единое видение параметров предполагаемого прекращения огня, реакцию на его возможные нарушения и возможность развертывания многонациональных сил для подстраховки Украины», — говорится в сообщении.

6 января состоится саммит лидеров Евросоюза в Париже, участники которого обсудят гарантии безопасности для Украины. 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников в случае нарушение мирного соглашения.

В конце декабря президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским отметил, что страны Европы будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины и подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности еще не определено.

Ранее на Западе назвали лучший вариант разрешения конфликта на Украине.
 
