В Дании проведут встречу по теме «отношений с США»

В парламенте Дании проведут встречу по теме «отношений с США»

Комитет по внешней политике парламента Дании проведут встречу с участием глав датских министерств иностранных дел Ларса Лекке Расмуссена и обороны Троэльса Лунда Поульсена по теме «отношений королевства с США». Об этом сообщила пресс-служба МИД Дании.

«Комитет по внешней политике проведет встречу во вторник. <...> На повестке дня будет стоять тема отношений королевства с США», — говорится в заявлении.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.