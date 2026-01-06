Европе стоит осознать последствия своей политики в отношении России, если они намерены развязать полномасштабную войну. Об этом пишет обозреватель The American Conservative (AC) Дуг Бэндоу.

«Если Евросоюз и впрямь хочет развязать полномасштабную войну с Россией, он должен осознавать последствия таких шагов», — отметил он.

Бэндоу добавил, что население Западной Европы не поддерживает намерение демонстрировать жесткость и эскалировать конфликт с Россией. Об этом же свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center. Согласно данным центра, большинство европейцев не намерены брать в руки оружие, если на их соседей нападут.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала Dialogue Works Highlights заявил, что Россия располагает всем необходимым для победы в конфликте с Украиной.

По его словам, Россия располагает всем необходимым для победы в конфликте, Украина же — нет. Кроме того, Москва наращивает необходимые для боевых действий ресурсы и поэтому быстрее достигает своих целей.

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.