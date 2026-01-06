Сенатор Карасин уверен, что ставка на Зеленского в Европе отойдет на второй план

Карасин: Зеленский в Европе может отойти на второй план

После ситуации в Венесуэле военная ставка на Владимира Зеленского в Европе может быстро отойти на второй план. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Григорий Карасин.

«Складывается впечатление, что параноидальная военно-политическая ставка на Зеленского может быстро отойти на второй план», — написал он.

По словам сенатора, президент США Дональд Трамп операцией в Венесуэле «инициативно изменил политический климат и настроения не только в западном полушарии, но и в Европе».

Карасин добавил, что особенно странно на этом фоне замолчали любящие высказаться активисты «коалиции лающих». До этого звучали эмоциональные заявления, а сейчас пришло время задуматься Лондону, Берлину и Брюсселю, добавил он.

По мнению политика, сейчас заметна трещина, которая пролегла в отношении логики дальнейших собственных действий, особенно после замаха Трампа на Гренландию.

5 января госдепартамент США на странице в соцсети X официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны.

До этого Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны якобы нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией.

По словам американского лидера, Дания, которая контролирует остров в настоящий момент, не способна обеспечить безопасность США и Евросоюза. Трамп в очередной раз заявил, что корабли Китая и России якобы уже окружают датский остров.

Ранее в Белом доме усомнились в законности прав Дании на Гренландию.