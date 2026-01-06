Цыганова сравнила «голую» новогоднюю постановку с идеологической диверсией

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале осудила «голую» новогоднюю постановку в театре Кирилла Ганина.

Цыганова назвала эротическое шоу «НеДетская Елка 6» наследием Анастасии Ивлеевой, Ксении Собчак и Филиппа Киркорова, а также вырождением театрального искусства. Она посчитала, что организаторы мероприятия могут являться последователями Константина Богомолова, который известен постановкой провокационных и скандальных спектаклей.

«Организаторов задержали за мелкое хулиганство, хотя произошедшее больше напоминает крупную идеологическую диверсию в самом сердце России», — заявила певица.

Актриса Яна Поплавская также возмутилась «голой» новогодней постановке. Она посчитала недопустимым проведение эротического шоу «НеДетская Елка 6» в период специальной военной операции. По мнению артистки, такие мероприятия являются последствием «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

