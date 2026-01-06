Размер шрифта
Над двумя регионами России за пять часов сбили шесть беспилотников

Минобороны: над Костромской областью и Удмуртией сбили шесть украинских БПЛА
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны России за несколько часов уничтожили шесть украинских беспилотников над Костромской областью и Республикой Удмуртия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, столько дронов ликвидировали в период с 08:00 до 13:00 мск. Дежурные расчеты ПВО перехватили и сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Костромской области и еще один — над Удмуртией.

Минувшей ночью на 22 регионами России уничтожили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 мск до 7:00 мск. Наибольшее число беспилотников было перехвачено над Брянской областью, где уничтожили 29 аппаратов, и Белгородской областью — 15 дронов. Еще 13 БПЛА сбили над Ярославской областью, 10 — над Новгородской, девять — над Смоленской.

По семь беспилотников было уничтожено над Курской и Пензенской областями, шесть — над Тверской областью и Республикой Башкортостан. По пять дронов силы ПВО сбили над Астраханской и Ростовской областями, четыре — над Калужской областью.

Ранее под Пензой обнаружили подавленный средствами РЭБ беспилотник.

