Россиянам рассказали, можно ли обмануть приложение банка с помощью записи голоса

Мошенники не смогут открыть банковское приложение или «Госуслуги» с помощью записи голоса. Об этом управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило в мессенджере Max.

«В кибербезопасности, как и в других сферах, хватает примет, суеверий и мифов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из самых распространенных мифов о кибербезопасности является миф о том, что одна запись голоса позволит мошенникам получить доступ к конфиденциальной информации. Приложения банков и «Госуслуг» защищены серьезной биометрией, анализирующей десятки параметров и требующей сложных сценариев подтверждения.

До этого портал 47news сообщал, что жительница Санкт-Петербурга перевела на счета аферистов около 78 млн рублей.

Пенсионерка рассказала, что в декабре ей стали поступать звонки от имени бывшего руководителя. Собеседник предупредил, что вскоре ей позвонят из ФСБ.

Возбуждено дело об особо крупном мошенничестве.

Ранее мать военного из Минусинска отдала 10 млн рублей мошенникам, обещавшим награду ее сыну.