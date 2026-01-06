Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянам рассказали, можно ли обмануть приложение банка с помощью записи голоса

МВД: один образец записи голоса не поможет мошенникам открыть приложения банков
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники не смогут открыть банковское приложение или «Госуслуги» с помощью записи голоса. Об этом управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило в мессенджере Max.

«В кибербезопасности, как и в других сферах, хватает примет, суеверий и мифов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из самых распространенных мифов о кибербезопасности является миф о том, что одна запись голоса позволит мошенникам получить доступ к конфиденциальной информации. Приложения банков и «Госуслуг» защищены серьезной биометрией, анализирующей десятки параметров и требующей сложных сценариев подтверждения.

До этого портал 47news сообщал, что жительница Санкт-Петербурга перевела на счета аферистов около 78 млн рублей.

Пенсионерка рассказала, что в декабре ей стали поступать звонки от имени бывшего руководителя. Собеседник предупредил, что вскоре ей позвонят из ФСБ.

Возбуждено дело об особо крупном мошенничестве.

Ранее мать военного из Минусинска отдала 10 млн рублей мошенникам, обещавшим награду ее сыну.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568657_rnd_8",
    "video_id": "record::6136adac-2e06-48fd-80f5-46583d62300c"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+