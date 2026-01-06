В Ростовской области авто опрокинулось в жестком ДТП, ребенок не выжил

Mash: четырехлетний ребенок и женщина не выжили в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области автомобиль с ребенком опрокинулся в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Предварительно, Hyundai Accent на трассе Семикаракорск — Волгодонск наехал на обочину, после чего машину закрутило. Она вылетела с дороги и перевернулась», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что автомобили получили повреждения, при этом одна из машин вылетела в кювет и перевернулась. По данным канала, в результате произошедшего женщина и четырехлетний ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и шестилетний пассажир пострадали.

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись по проезжей части. Кроме того, белая машина перевернулась и вылетела в кювет, приземлившись на крышу: у транспорта отлетела передняя часть. Также заметно, что на место прибыли оперативные службы города. В результате произошедшего пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью.

