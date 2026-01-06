Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В Ростовской области авто опрокинулось в жестком ДТП, ребенок не выжил

Mash: четырехлетний ребенок и женщина не выжили в ДТП в Ростовской области
Telegram-канал «Don Mash»

В Ростовской области автомобиль с ребенком опрокинулся в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Предварительно, Hyundai Accent на трассе Семикаракорск — Волгодонск наехал на обочину, после чего машину закрутило. Она вылетела с дороги и перевернулась», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что автомобили получили повреждения, при этом одна из машин вылетела в кювет и перевернулась. По данным канала, в результате произошедшего женщина и четырехлетний ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и шестилетний пассажир пострадали.

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись по проезжей части. Кроме того, белая машина перевернулась и вылетела в кювет, приземлившись на крышу: у транспорта отлетела передняя часть. Также заметно, что на место прибыли оперативные службы города. В результате произошедшего пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на юго-востоке Москвы воспламенился автомобиль.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568621_rnd_7",
    "video_id": "record::cce358e4-4af0-4c8a-a3f8-6914eb35e9f4"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+