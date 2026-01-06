Послание главы МИД ФРГ в адрес Трампа вызвало изумление в Венгрии

Послание главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля в адрес американского президента Дональда Трампа вызвало удивление у аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

Немецкий дипломат предупредил Трампа, что Гренландия является частью Дании и будет находиться под защитой Дании в случае нападения на нее. Однако Кошкович напомнил Вадефулю, что колонии стран НАТО не попадают под действие статьи о коллективной обороне.

«Вашингтонский договор так не работает. Прочтите его. Колонии явно исключены», — сказал он.

До этого агентство Bloomberg предупредило, что действия Дональда Трампа против Гренландии могут иметь колоссальные последствия для Европы и НАТО. По мнению журналистов, это подорвет доверие к Североатлантическому альянсу и возложит на Европейский союз беспрецедентное бремя военных расходов.

В агентстве считают, что если НАТО расколется изнутри из-за вмешательства США в дела Гренландии, то Дании придется обратиться к партнерам по ЕС и попросить их «сопоставить необходимость защиты Гренландии с сохранением отношений с Вашингтоном».

Несмотря на все предупреждения, США, как пишет Politico, могут попытаться взять контроль над Гренландией до 4 июля. Опрошенные изданием эксперты и должностные лица оценивают этот риск как «реальный и серьезный».

Ранее Туск фразой «один за всех, и все за одного» ответил на слова Трампа о Гренландии.