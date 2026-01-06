Мостовой о новом тренере «Спартака»: играют все равно футболисты

Бывший российский Александр Мостовой высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака», заявив, что играют все равно футболисты, передает «Чемпионат».

«Я до сих пор вспоминаю, когда продлевали контракт Станковича — делали праздник на стадионе. Всё это проходили. Назначили? Хорошо. Посмотрим, что дальше будет. Все равно играют футболисты», — сказал Мостовой.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

