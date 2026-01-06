В Казахстане завели дело из-за высказываний об атаке на КТК

В Казахстане возбудили уголовное дело из-за публичных высказываний граждан, касающихся атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов в ответе на депутатский запрос, опубликованном на сайте Мажилиса.

По его словам, Департамент полиции Астаны начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 174 УК Казахстана, которая предусматривает ответственность за разжигание национальной розни. Правоохранительные органы устанавливают личности причастных и собирают доказательства, после чего их действиям будет дана окончательная правовая оценка и принято процессуальное решение.

В середине декабря депутаты Мажилиса от правящей партии «Аманат» обратились в Генпрокуратуру с призывом проверить высказывания казахстанцев, которые, по их мнению, одобряли удары по КТК и другой инфраструктуре или призывали к таким атакам. Парламентарии предложили рассмотреть возможность привлечения авторов подобных заявлений к ответственности по статьям о пропаганде терроризма и государственной измене.

Атака на КТК, через который Казахстан экспортирует основную часть нефти, произошла утром 29 ноября 2025 года с использованием украинского морского беспилотника. В Минэнерго республики назвали произошедшее диверсией и заявили об угрозе мировой энергобезопасности. МИД Казахстана выразил протест, а украинская сторона сообщила, что приняла его к сведению.

В министерстве энергетики отмечали, что из-за снижения пропускной способности трубопровода страна была вынуждена переориентировать нефтяные потоки на другие направления и сократить добычу как минимум на 480 тыс. тонн.

Ранее КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины из-за атак БПЛА.