В зоопарке Москвы родился детеныш редкой гориллы

В Московском зоопарке родился детеныш равнинной гориллы, занесенной в Международную Красную книгу. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Сейчас рост новорожденной самки составляет 40 сантиметров, а вес — полтора килограмма.

«К восьми месяцам маленькая горилла, которой в ближайшее время выберут имя, начнет ходить. А пока она проводит все время на руках у матери. Основу рациона новорожденной составляет материнское молоко», — говорится в сообщении.

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Этот вид в дикой природе находится на грани исчезновения и занесен в Международную Красную книгу.

Отмечается, что группа равнинных горилл в зоопарке насчитывает восемь особей, во главе ее стоят 20-летний самец Визури и 23-летняя самка Кира (мать новорожденной гориллы, ее привезли из зоопарка Крефельда, Англия).