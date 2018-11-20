В Испании поезд сошел с рельсов, есть жертвы
В Каталонии сошел с рельсов поезд, в результате инцидента один человек погиб, еще десятки пострадали. Об этом пишет Vanguardia со ссылкой на данные департамента гражданской защиты.
Отмечается, что инцидент произошел на перегоне между городами Тарраса и Манреса под Барселоной.
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В данный момент неизвестно, что стало причиной аварии.
Также сообщается, что «десятки» получили ранения различной степени тяжести, однако их состояние в данный момент не уточняется.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване.