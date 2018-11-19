В Белый дом привезли главную рождественскую елку США

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Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья встретили конную упряжку, которая доставила рождественскую ель к северному портику Белого дома. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что супруги Трамп встретили упряжку в «праздничной» одежде: президент повязал красный галстук, а его жена была в черно-красном пальто. Также сообщается, что дерево доставили под рождественские песни в исполнении военного оркестра.

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Дерево высотой 19,5 футов (почти 6 м) доставили в Вашингтон из Северной Каролины. Оно будет стоять в Голубой комнате Белого дома.

В 2017 году Трамп впервые на посту президента зажег огни на главной рождественской елке в США.