Названа причина победы «Динамо» над «Зенитом»

Экс-нападающий сборной России, а также бывший тренер «Уфы» в Российской премьер-лиге Игорь Колыванов в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, благодаря чему московское «Динамо» обыграло в центральном матче 26-го тура РПЛ санкт-петербургский «Зенит» (1:0). По мнению специалиста, игроки и тренеры бело-голубых поговорили после серии неудач и смогли переломить ситуацию, а в матче с лидером команда грамотно действовала тактически и воспользовалась своим моментом.

«Динамо» после неудачной серии. Думаю, там понимали, что, даже чтобы занять третье место, нужно начинать выигрывать. И вот команда побеждает уже три тура подряд, набрала ход. Где-то, думаю, в коллективе и с главным тренером пообщались, и расставили точки над «i». Динамовцы – молодцы, использовали свой шансик, дотерпели. Игра достаточно ровная была. Неожиданно подобрались к воротам и сделали свое дело!» — уверен Колыванов.

«Динамо» победило «Зенит» в 26-м туре со счетом 1:0 благодаря единственному точному удару форварда Константина Тюкавина во втором тайме. В данный момент команда Марцела Лички занимает третье место в чемпионате с 47 очками, в то время как лидирующий «Зенит» и идущий вторым «Краснодар» набрали по 50 баллов.

Ранее тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с самарскими «Крыльями Советов».