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Ученые с помощью ИИ выявили 191 новый разрушительный вирус

FMB: нейросеть идентифицировала неизвестные патогены, вызывающие тяжелую диарею

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Канадские ученые из Университета Ватерлоо классифицировали 191 ранее неопознанный астровирус с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Molecular Biosciences (FMB).

Астровирусы считаются одними из наиболее разрушительных и широко распространенных патогенов в мире. У людей они вызывают тяжелую диарею, которая ежегодно уносит более 440 тыс. жизней детей в возрасте до пяти лет.

В птицеводстве уровень заражения астровирусами, такими как птичий грипп, составляет 80%, причем потери среди заболевших животных достигают 50%.

Новый метод классификации, состоящий из трех частей, включает контролируемое машинное обучение, неконтролируемое машинное обучение и ручную маркировку хозяина каждого астровируса.

В 2023 году существовало 322 неопознанных астровируса с разными геномами. В этом году это число выросло до 479.

«В любой момент от 2% до 9% людей являются носителями одного из этих вирусов. В некоторых странах эта доля достигает 30%. Понимание и эффективная классификация этих вирусов имеет важное значение для разработки вакцин», — отметила ведущий автор исследования, доктор Фатемех Алипур.

Ранее поражающий какао-деревья вирус поставил под угрозу глобальное производство шоколада.

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