Стало известно, за счет чего Медведев обыграл Корду на грунте

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газета.Ru» высказался о матче третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде, в котором Даниил Медведев в трех партиях одержал волевую победу над американцем Стефаном Кордой.

«Что всегда отмечает Даниила, так это цепкость в игре. На мой взгляд, именно она сыграла свою роль. Дело в том, что Корда на самом деле играл сегодня очень хорошо, и до тай-брейка второго сета ход поединка был под большим вопросом. А вот тай-брейк Корда просто провалил – он сделал кучу невынужденных ошибок, и это сыграло решающую роль. Но в этом весь Даня! Его надо именно обыграть, особенно в решающие моменты. А так как класс высокий, в решающие моменты он и сказывается», — считает Ольховский.

Медведев уступил Корде в первом сете со счетом 5:7, а во второй партии несколько раз оказывался на своей подаче в двух мячах от поражения, но сумел довести дело до тай-брейка, где заработал тройной сетбол и выиграл партию со второй попытки – 7:6 (7-5). В третьем сете все решил первый в матче брейк россиянина – 6:3.

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