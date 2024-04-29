Жителей Москвы предупредили о лжекоммунальщиках

Москвичей предупредили о лжекоммунальщиках. По информации, опубликованной на сайте kp.ru со ссылкой на Telegram-канал комитета городского хозяйства, в праздничные дни городские службы не проводят проверки и обходы квартир.

В случае аварийной ситуации специалисты не выезжают без предварительного уведомления.

Всю необходимую информацию о коммунальных проверках заранее размещают на информационном стенде в подъезде дома и на сайте инженерных компаний.

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