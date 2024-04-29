Депардье будут судить по делу о домогательствах

Суд над французским актером Жераром Депардье по делу о сексуальных домогательствах пройдет в октябре текущего года. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на прокуратуру Парижа.

До этого издание kp.ru сообщило, что Депардье покинул комиссариат полиции в Париже после завершения продолжительного допроса по данному делу.

29 апреля Депардье был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины. Одна утверждает, что актер «провел ладонями по всему ее телу», а затем сказал в ее адрес «непристойные слова» во время съемок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году. Вторая пожаловалась, что Депардье приставал к ней на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. В разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, одна актриса даже покончила с собой, но сам Депардье отрицал все обвинения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее с продюсера Харви Вайнштейна сняли обвинение в изнасиловании.