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США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН

США не выдали визу делегату РФ для заседания комитета ГА ООН в Нью-Йорке

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Global Look Press

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

«В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН», — сказал дипломат.

По словам Полянского, участие представителя российской делегации в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН было сорвано, несмотря на своевременно поданные документы. Он назвал это очередным грубым нарушением обязательств, вытекающих из Соглашения о центральных органах ООН, которое, по словам дипломата, демонстрирует истинное отношение властей США к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал предложение госсекретаря США Энтони Блинкена обсудить украинский конфликт в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН.

По словам члена Совфеда, он не помнит, когда последний раз Соединенные Штаты действовали в соответствии с нормами международного права.

Ранее политологи обсудили формирование нового мирового порядка.

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