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Слишкович ответил на вопрос о своих перспективах остаться тренером «Спартака»

Тренер Слишкович: не думаю, как долго я буду в «Спартаке»

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, что не думает о том, сколько времени он будет возглавлять команду, передает Jutarnji.hr.

«Как долго задержусь в команде? Я уже говорил, что мои мысли не в этом направлении. Я работаю и не хочу гадать, какое окончательное решение примут в клубе», — сказал Слишкович.

Также Слишкович отметил, что в «Спартаке» работают профессионалы, которые прекрасно видят ситуацию.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив».

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Футболист «Спартака» заявил, что у клуба есть шансы побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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