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Премьер Израиля попросил Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС на арест

Axios: Нетаньяху просил Байдена не допустить выдачу ордеров МУС на арест

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Evelyn Hockstein/Reuters

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на арест высокопоставленных израильских должностных лиц, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на источники в Израиле, сообщает портал Axios.

По данным собеседников портала, 28 апреля Нетаньяху провел телефонную беседу с Байденом, в ходе которой выразил обеспокоенность ситуацией, которая складывается из-за позиции МУС по сектору Газа вокруг ряда израильских чиновников. В связи с этим премьер-министр попросил главу США помочь предотвратить выдачу МУС ордеров на их арест.

Нетаньяху и Байден также обсудили ситуацию с заложниками, необходимость увеличения гуманитарной помощи в зоне боевых действий в Газе и вопросы защиты Израиля от иранских ракет.

До этого сообщалось, что МУС может арестовать Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта из-за событий в Газе.

Ранее Блинкен заявил о желании США «прекратить ужасные страдания» жителей Газы.

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