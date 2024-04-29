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Зарема о шансах «Краснодара» на чемпионство: по усам текло, а в рот не попало

Зарема считает, что «Краснодар» лишился шансов на чемпионство

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что «Краснодар» не станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Metaratings.ru.

«Видимо, «Краснодар» тоже без моих цитат не мотивирован побеждать. Тренеру нечего показывать в раздевалке. «По усам текло, а в рот не попало» — про их надежды на чемпионство», — сказала Салихова.

«Краснодар» 29 апреля сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 0:0. Из-за этого результата «Краснодар», в активе которого после 26 туров национального первенства стало 50 баллов, не сумел обойти в турнирной таблице петербургский «Зенит», который в этом туре на выезде проиграл московскому «Динамо». В активе команды из Санкт-Петербурга такое же количество очков.

«Крылья Советов» идут на шестом месте турнирной таблицы, набрав ровно на десять баллов меньше, чем «Краснодар».

Ранее тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов».

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