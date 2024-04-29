На встрече G7 в Турине обсудят отказ от российского СПГ

Отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) находится на повестке встречи профильных министров «Большой семерки» в Турине. Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин, передает РИА Новости.

«Посмотрим ночью, каким может быть результат», — сказал он.

Глава ведомства уточнил, что этот вопрос сейчас стоит как на технической, так и на политической повестке дня. Пикетто-Фратин подчеркнул, что сейчас ведется работа над этим, но окончательное решение еще не принято.

В субботу, 27 апреля, в Бельгии призвали к поэтапному запрету на реэкспорт российского СПГ. До этого о введении ограничений на поставку российского СПГ говорили в Германии и Швеции. Обсуждение подобных мер находится на ранней стадии, и некоторые страны ЕС выражают скепсис по этому поводу. Отказ от российского СПГ лишит Евросоюз порядка 19% совокупных поставок энергоресурса.

Ранее стало известно, как Европа решила проблему с российским газом.