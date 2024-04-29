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США разрешили ряд транзакций с российскими банками до ноября

США до ноября разрешили операции с банками из РФ для расчетов в сфере энергетики

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Alex Brandon/AP

Соединенные Штаты продлили действие разрешения на операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики до ноября текущего года. Это следует из генеральной лицензии, выданной американским минфином.

Отмечается, что все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024..., связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября текущего года.

Как уточняет RT, в соответствующий список попали, в частности, ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк. Также туда вошли «Росбанк», «Зенит», «Банк Санкт-Петербург», «Открытие», «Совкомбанк» и ЦБ.

До этого агентство Reuters сообщило, что по мере ужесточения давления США на китайские банки, обеспечивающие расчеты с Россией, многие китайские фирмы вынуждены искать обходные пути для продолжения торговли с российскими партнерами. В частности, крупные банки Китая уже свели к минимуму обработку платежей из РФ, опасаясь возможных американских санкций.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад не готов признать провал санкций против России.

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