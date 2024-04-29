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Россия ожидает от ООН шагов в отношении США из-за невыдачи визы

Полянский: РФ рассчитывает, что ООН приложит усилия для решения вопроса с визой

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Global Look Press

Россия рассчитывает, что секретариат ООН и руководство профильных структур организации приложат необходимые усилия «для кардинального выправления» ситуации с невыдачей визы делегату РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Он также упомянул о наличии «юридически обязывающих договоренностей с принимающим государством».

До этого Полянский сообщил, что США не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, участие представителя российской делегации в работе сессии сорвали, несмотря на своевременно поданные документы. Полянский счел это очередным грубым нарушением обязательств, вытекающих из Соглашения о центральных органах ООН, которое показывает истинное отношение американских властей к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма журналистов.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны они могут въехать без загранпаспорта и визы.

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