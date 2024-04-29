Названы ранние симптомы почечных заболеваний

Заболевания почек долго остаются незамеченными из-за неявных симптомов (слабости, утомляемости). Выявить проблемы на ранней стадии помогают профилактические обследования. Об этом RT рассказала руководитель Центра по амбулаторно-поликлинической помощи Самарского центра трансплантации органов и тканей Елена Парабина.

Риск нарушения работы почек высок у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Почечные болезни могут долгое время проявляться неспецифическими симптомами: слабостью, утомляемостью, головокружением, потерей аппетита. Часто пациенты списывают это на перенапряжение, однако на самом деле такие признаки могут быть прямым следствием отравления организма токсинами, с выведением которых почки перестают справляться.

В перечень стандартных медицинских осмотров не входит проверка показателей работы почек. Из-за этого заболевания находят уже на поздних стадиях. Врач отметила, что для проверки работы почек необходимы: общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимический анализ крови на мочевину и креатинин, а также ультразвуковое исследование почек.

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