США посоветовали Киеву перекрыть ДНР и ЛНР воду и электричество
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что США советовали Киеву перекрыть ДНР и ЛНР воду и электричество, сообщает «Обозреватель».
По словам бывшего украинского военачальника, американцы таким образом намерены создать в республиках Донбасса «революционную ситуацию».
Реклама
«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация», — заявил Романенко
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер не смог одним словом ответить, сможет ли Украина «вернуть» Крым и Донбасс.