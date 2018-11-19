США посоветовали Киеву перекрыть ДНР и ЛНР воду и электричество

<img src="//img.gazeta.ru/files3/499/11709499/upload-dan-news.info-2018-04-07_09-06-21_505196-dsc_0342-1024x680-pic905-895x505-51947.jpg">

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что США советовали Киеву перекрыть ДНР и ЛНР воду и электричество, сообщает «Обозреватель».

По словам бывшего украинского военачальника, американцы таким образом намерены создать в республиках Донбасса «революционную ситуацию».

Реклама

«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация», — заявил Романенко

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер не смог одним словом ответить, сможет ли Украина «вернуть» Крым и Донбасс.