Саудовский посол в США отреагировал на данные WP о его звонке Хашукджи

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Посол Саудовской Аравии в США Халид бин Салман, брат наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана, в своем твиттере заявил, что никогда не разговаривал с убитым оппозиционным журналистом Джамалем Хашукджи по телефону.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные в деле источники сообщила, что Халид по указанию брата позвонил Хашукджи и посоветовал ему отправиться в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить необходимые для заключения брака документы.

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По его словам, их последний контакт с Хашукджи состоялся 26 октября 2017 года и был осуществлен через текстовые сообщения.

«Я никогда не разговаривал с ним по телефону и уж тем более никогда не предлагал ему поехать в Турцию по какой бы то ни было причине», — написал Халид бин Салман.

Дипломат также потребовал от правительства Соединенных Штатов опубликовать данные, которые бы подтвердили обвинения газеты.

Критиковавший саудовские власти Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.