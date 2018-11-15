В Берлине оцепили территорию рядом с посольством России
Немецкая полиция оцепила территорию рядом с посольством России в Берлине из-за обнаруженного подозрительного предмета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Отмечается, что предмет был найден в припаркованном автомобиле у здания дипмиссии. В настоящее время на месте работают саперы, часть бульвара Унтер-ден-Линден находится в оцеплении.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали экс-главу минтранса Украины за нападение на посольство.